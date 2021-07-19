تفاصيل ألبوم مصطفى كامل الجديد لعام 2021.. يطرح بعد العيد

يستعد الفنان مصطفى كامل لطرح ألبومه الغنائي الجديد لعام 2021، بعد أيام من انقضاء عيد الأضحى المبارك والذى لم يستقر بعد على عنوانه.

ألبوم مصطفى كامل يتضمن 8 أغنيات

أوضح «كامل» لـ «الوطن»، أن الألبوم الجديد سيتضمن 8 أغنيات جميعهم من كلماته، ماعدا أغنية واحدة من كلمات الشاعر هشام عبدالحليم، أما بخصوص الألحان فستكون ما بين مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع الموسيقي من نصيب باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج، وأغنية من توزيع إسلام ساسو.

مصطفى كامل يتعاون مع إسلام ساسو فى أغنية شعبية

كان مصطفى كامل قد طرح عام 2020، ألبوم «أنا نسيتك»، والذي تضمن 8 أغنيات جديدة من كلماته وألحانه، بعد فترة غياب دامت ما يقرب من 3 سنوات عن الغناء.

ورصدت «الوطن» 8 معلومات عن ألبوم «أنا نسيتك»

- أعاد مصطفى كامل خلال السنوات الماضية كل أغنيات الألبوم 5 مرات رفقة مهندس الصوت خالد رؤوف.

- أعاد الألبوم الفنان علي حميدة من جديد للغناء بمشاركته في أغنية «جريت بينا» وهي أخر أغنية طرحها «كامل» من الألبوم.

- قدم «كامل» في الألبوم أغنية «عودي» والتي أهداها في ذكرى رحيل الفنان الشعبي الكبير رمضان البرنس.

- الألبوم من إنتاج مصطفى كامل، ولم يقم بأي حملات دعائية له.

الألبوم من كلمات وألحان مصطفى كامل، فيما عدا أغنية واحدة من كلمات وألحان عبدالعزيز أمين، والتوزيع الموسيقي لـ باسم منير وطه الحكيم ومحمد جابر.