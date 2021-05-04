غلق كافيه المطرب مصطفى كامل لتقديمه الـ«شيشة».. «صور»

أغلق حي الدقي وشمّع كافيه للمطرب مصطفى كامل، كما كلبَشَ سيارة الفنان محمد رمضان لوقوفها في مكان مخالف، وذلك ضمن حملة لأجهزة حي الدقي، برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس الحي، وبناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لإعادة الانضباط بشوارع الحي ورفع الإشغالات ومواجهة عمليات البناء المخالف ووأدها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

غلق كافيه الفنان مصطفي كامل بشارع عبد المنعم رياض

وقال اللواء أحمد عبد الفتاح، إنه أصدر قرارا بغلق وتشميع كافيه «أوسكار» بشارع عبد المنعم رياض، الخاص بالفنان مصطفي كامل، لتقديمه الشيشة، وضبط مدير الكافيه للعرض على النيابه العامة، وتمت مصادرة عدد 131 شيشة، لافتا إلى أنه سيم تنفيذ قرار النيابة، ضد المخالفة في الحال، كما تم غلق شقة «بيت الأشباح» يملكها شباب لعمل الديكورات.

وأشار عبد الفتاح، إلى أن الحي شن حملة أمس على الإشغالات بالشوارع، ومتابعة الالتزام بإجراءات التصدي لفيروس كورونا، لافتا إلى أنه لاحظ وقوف سيارة فارهة في الانتظار الممنوع وأتلفت الرصيف وتم كلبشة السيارة التي اتضح أنها للفنان محمد رمضان.

وأشار عبد الفتاح، إلى أن الفنان محمد رمضان تواصل مع رئيس الحي، لفك الكلبشات، لكنه أصر على عدم الفك إلا بعد دفع الغرامة المقررة، وبالفعل دفع محمد رمضان الغرامة المقررة للوقوف في الممنوع أعلى الرصيف، وقدرها 500 جنيه، وذلك بعد إطلاع اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حي الدقي، على رخص السيارة، التي أكدت أن السيارة بالفعل مملوكة لمحمد رمضان.

وأكد اللواء أحمد عبد الفتاح، أنه في استجابة فورية من أجهزة الحي الدقي لشكوى المواطنين بوجود شقة سكنية بها أصوات غريبة في شارع محي الدين أبو العز، وعليه تم التنسيق مع قسم شرطة الدقي، وبالفعل تم فحص البلاغ وتبين أنه عبارة عن شقة تدار من خلال مجموعة من الشباب بعمل ديكورات، مثل «بيت الأشباح» ويتم فيه ممارسة بعض الألعاب الإلكترونية، تحت ضغط نفسي، وأشار عبد الفتاح إلى أنه جارِ فحص ومراجعة التنظيم وترخيص ممارسة هذا النشاط لاتخاذ اللازم وفقا للقانون.