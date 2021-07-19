عاجل.. اندلاع حريق في قاعدة «الإمام علي» الجوية جنوب العراق

اندلع حريق في قاعدة «الإمام علي» الجوية، بمحافظة ذي قار، الواقعة في جنوبي العراق، وقالت وكالة الأنباء العراقية «واع»، اليوم، إن الحريق، نشب في سكن المراتب وبعض «الجملونات» الخاصة بالقاعدة.

وأشارت «واع»، إلى أن سيارات الدفاع المدني وصلت إلى القاعدة لإخماد الحريق.

وكانت مديرية الدفاع المدني، أعلنت أمس الأحد، إخماد حريق بفندق وسط مدينة «كربلاء»، وإنقاذ 78 نزيلا، ووفاة طفلة، وقال الدفاع المدني في بيان، إن فرق الدفاع المدني، أنقذت 78 نزيلا بعد اندلاع حريق داخل فندق «ضي الحسين» المكون من 4 طوابق مع عدد من المحال التجارية في الطابق الأرضي، الواقع في شارع السدة وسط مدينة كربلاء، وفقا لما ذكرته ىشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشار الدفاع المدني إلى أن المديرية، دفعت بعجلة السلم المخصصة للأبنية العالية مع اشتراك عدد آخر من سيارات الإطفاء بكامل طواقمها لتقتحم بناية الفندق وتباشر عمليات الإنقاذ وإخراج النزلاء من خلال النوافذ وسطح الفندق، بالتزامن مع عمليات إخماد النيران من 4 جهات لتعجيل السيطرة على النيران.