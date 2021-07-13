ارتفاع ضحايا حريق مستشفى الحسين في العراق لـ64 قتيلا و50 جريحا

أعلنت مديرية صحة محافظة ذي قار العراقية، ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى الحسين إلى 64 قتيلا و50 جريحا، وفقا لما نشرته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وقال الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، إنّ فاجعة المستشفى في ذي قار نتيجة الفساد المستحكم وسوء الإدارة، مضيفا في تغريدة عبر حسابه على تويتر: «فاجعة مستشفى الحسين في ذي قار، وقبلها مستشفى ابن الخطيب في بغداد، نتاج الفساد المستحكم وسوء الإدارة الذي يستهين بأرواح العراقيين ويمنع إصلاح أداء المؤسسات».

وأعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة جمهورية العراق وشعبها الشقيق، في ضحايا الحريق المُروع الذي وقع مساء أمس بمستشفى الإمام الحسين بمحافظة ذي قار، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

وتقدّمت بصادق تعازيها لذوى الضحايا الأبرياء، داعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يَمُنَّ بالشفاء العاجل على المُصابين، كما أكدت وقوفها التام وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيق في هذا المُصاب الأليم.