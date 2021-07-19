محمد السعدني يرد على شائعة وفاته: كنت بشتري سحور عشان الصيام

أثار خبر نشرته الفنانة وفاء عامر عن وفاة رجل الأعمال محمد السعدني اللغط لدى الكثيرين من متابعيها، حيث ظن البعض أن الفقيد هو الفنان محمد السعدني، وانتشر الخبر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الفنان محمد السعدني فيديو بخاصية البث المباشر، عبر حسابه الرسمي، ليطمئن جمهوره ومحبيه، وكتب «أنا الحمدلله كويس وزي الفل ومازلت على قيد الحياة الحمدلله ودي إشاعة وكل سنة وأنتم طيبين».

وقال «السعدني» إنه فوجئ بكم كبير من الاتصالات والرسايل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة، بينما كان موجودا في مارينا بالساحل الشمالي ويُحضر السحور استعدادًا لصيام يوم وقفة عرفات.

وأوضح أنه تلقى اتصالات بشكل هيستيري، لافتًا أن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها «لايف» عبر صفحته، مشيرًا إلى أن الذي قصدته الفنانة وفاء عامر هو أحد رجال الأعمال وليس هو، موجهًا اللوم لمن نشروا هذا الخبر بدون التأكيد.

ولفت «السعدني»، إلى أنه تلقى اتصالا من والدته وأخوته ووجدهم يبكون بجانب أصدقائه المقربين أيضًا، مطالبًا بالتأكد من الأخبار قبل نشرها.

وأعرب الفنان الشاب عن سعادته بكم الرسائل والتعليقات التي وصلت له، مشيرًا أنه تيقن من حب جمهوره وتذكرهم لأعماله الفنية، وذكر أحد المواقف الكوميدية حيث قال شخص داخل السوبر ماركت أن محمد السعدني توفي وفوجئ به أمامه، ليؤكد له أنها شائعة، مؤكدًا أنه تأثر بهذه المشاعر وقدم الشكر لكل من سأل عنه.

والفنان محمد السعدني هو أحد الفنانين الشباب وقدم عددا كبيرا من الأدوار في السينما والمسرح والتلفزيون وأشهر أدوراه دور صديق فوزي في فيلم «عندليب الدقي»، وهو صاحب «الإفيه» المشهور «يابن المحظوظة يا فوزي».