شعبة «مواد البناء:» تتوقع استقرار حديد التسليح حتى نهاية عيد الأضحى

سجل سعر حديد التسليح، اليوم الإثنين 19 يوليو 2021، استقرارًا في كل محافظات مصر قبل عيد الأضحى، وهو ما أرجعته الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية إلى استقرار أسعار المواد الخام عالميًا خلال الفترة الماضية، مؤكّدة استمرار استقرار أسعار حديد التسليح حتى نهاية عيد الأضحى.

أسعار الخامات عالميا

وسجلت الخامات عالميًا، اليوم الاثنين 19 يوليو 2021، استقرارًا في أسعارها بالمقارنة بأمس الأحد.

ووفقًا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية بلغت أسعار الخردة 485 دولارًا للطن وأسعار خام الحديد 220 دولارًا للطن فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البيلت – ما بين 640 – 700 دولارًا للطن وأسعار حديد التسليح ما بين 730 – 800 دولار للطن ولفائف الأسلاك 800 – 810 دولارت للطن.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الحديد اليوم الإثنين 19 يوليو 2021، حيث يأتي حديد عز في مقدمة الأسعار نظرًا لارتفاعه.

أسعار حديد التسليح اليوم الإثنين يوليو 2021.

- سجل حديد «عز» للتسليح سعر 14600 جنيه، ويعد السعر الأعلى في أسعار الحديد بالمقارنة بباقي الشركات مدعومًا بالخامة.

- سجل حديد تسليح شركة بشاي سعر 14500 جنيه.

- بينما سجل حديد شركة العتال سعر 14450 جنيهًا.

- وفي شركة المراكبي يباع طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- شركة عطية يباع بها طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- وشركة سرحان يباع بها الطن بسعر 14300 جنيه.

- شركة المراكبي سعر طن حديد التسليح وصل إلى 14300 جنيه.

- شركة المصريين يباع طن حديد التسليح بسعر 14500جنيه.

- شركة العشري يباع طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- شركة مصر استيل يباع طن حديد التسليح بسعر 14350 جنيهًا.