استقرار أسعار حديد التسليح اليوم بالأسواق.. وتوقعات بتثبت سعر يوليو

سجلت أسعار " حديد التسليح " اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021 استقرارا فى الأسواق، لتستمر بذلك حالة الاستقرار السعرى لنحو 30 يوما، فيما توقعت الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية تثبت أسعار حديد التسليح، غدا، مرجعين ذلك إلى استقرار أسعار المواد الخام عالميا.

شعبة مواد البناء تؤكد تثبيت أسعار حديد التسليح:

وقال أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن عدد كبير من شركات حديد التسليح قد أبلغت الوكلاء بعدم رفع أسعار حديد التسليح الشهر المقبل.

وأرجع الزينى فى تصريحات لـ«الوطن» سبب ثبات الأسعار إلى عدم تقبل الأسواق لأى ارتفاعات جديدة للحصول على السيولة اللازمة وتنشيط الأسواق التى تعانى الركود، لافتا إلى أن الأسعار العالمية تراجعت فى حدود الـ30 دولار للطن بداية شهر يونيو الجارى.

وكشف عن أن أسواق مواد البناء يسودها الهدوء حاليا، متوقعا أنه مع عودة العاملين بالخارج وسريان تراخيص البناء وثبات سعر الفائدة سيؤدى إلى زيادة المبيعات.

وفى سطور تقدم «الوطن» أسعار حديد التسليح اليوم الأربعاء بالأسواق بنحو:

- سجل حديد «عز» للتسليح سعر 14600 جنيه، ويعد السعر الأعلى في أسعار الحديد بالمقارنة بباقي الشركات مدعومًا بالخامة.

- سجل حديد تسليح شركة بشاي سعر 14500 جنيه.

- سجل حديد شركة العتال سعر 14450 جنيهًا.

- وفي شركة المراكبي يباع طن حديد التسليح بسعر 14300جنيه.

- شركة عطية يباع بها طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- وشركة سرحان يباع بها الطن بسعر 14300جنيه.

- شركة المصريين يباع طن حديد التسليح بسعر 14500جنيه.

- شركة العشرى يباع طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- شركة مصر استيل يباع طن حديد التسليح بسعر 14350 جنيهًا.