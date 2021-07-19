تفاصيل سرقة مسجل خطر لـ«حماة» تامر حسني.. ادعى إنه رجل أعمال إماراتي

ادعاء كاذب من مسجل خطر بأنه رجل أعمال إماراتي، كان سببًا في سرقة حماة المطرب تامر حسني في أحد كافيهات مول شهير، حيث جلس المتهم بجوارها، ونجح في خداعها حتى تمكن من سرقتها.

سرقة مصوغات ذهبية و10 آلاف جنيه

10 آلاف جنيه ومشغولات ذهبية، كانت حصيلة سرقة منتحل شخصية رجل أعمال إماراتي لحماة الفنان تامر حسني، التي وقعت في شباك لص محترف، ولكن سرعان ما كُشف عن هويته، حيث تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليه في غضون 24 ساعة فقط من وقوع عملية السرقة.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بأنه كان برفقة المجني عليها داخل أحد الكافيهات بمول شهير وقام بسرقتها، وبدأت الجهات المختصة التحقيق في واقعة النصب، التي شهدتها مدينة 6 أكتوبر، وكشفت خلال التحريات أن المتهم مسجل خطر.

القبض على المتهم بسرقة حماة تامر حسني

وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهم بمجرد تلقي بلاغ لقسم شرطة أول أكتوبر، من حماة المطرب تامر حسني يفيد بتعرضها للسرقة، وعلى الفور بدأ رجال المباحث في عملية البحث عن اللص وفحص جميع كاميرات المراقبة المتواجدة في المكان حتى تحديد هويته، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقررت النيابة العامة إحالة المتهم بسرقة مصوغات حماة الفنان تامر حسني و10 آلاف جنيه إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنايات.