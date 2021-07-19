لليوم العاشر على التوالي.. شمال سيناء تسجل «صفر كورونا»

أكدت مديرية الصحة بشمال سيناء تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا مشيرة إلى تسجيل المحافظة صفر إصابات على مدار الأيام العشر الأخيرة.

وأضاف مصدر بالمديرية أن حالات الاصابة بفيروس كورونا وصلت خلال شهر كامل إلى قرابة 8 حالات، فيما تم شفاء 5 حالات غادرت مستشفى العريش العام، وبقيت 3 حالات فقط تخضع للعلاج والمتابعة من قبل الطاقم الطبي بقسم العزل، وأوضح مصدر بمستشفى العريش العام أن عدد المصابين الذين يخضعون للعزل المنزلي تقلص إلى 13 حالة بعد تعافي حالتين خلال الساعات القليلة الماضية.

تخصيص 600 مسجد لأداء صلاة العيد

من جهة أخرى، أكدت مديرية الاوقاف بشمال سيناء، التشديد على العاملين بالمساجد لمنع دخول المصلين بدون كمامات فى صلاة العيد والتي تم تحديدها فى 600 مسجد على مستوى المحافظة.

وقال الشيخ إبراهيم جمعة مدير عام أوقاف شمال سيناء أن المديرية خصصت 600 مسجد فقط لآداء صلاة عيد الآضحى المبارك وهى المساجد ذاتها المخصصة لصلاة الجمعة، موضحا أن المساجد سوف تفتح أبوابها قبل موعد الصلاة بعشر دقائق، وأنه سوف يتم الإغلاق بعد الانتهاء من الخطبة مباشرة وأن مدة الصلاة والخطبة عشر دقائق بحسب ما حددت وزارة الآوقاف بسبب جائحة كورونا.

أوقاف شمال سيناء تمنع الصلاة بالساحات والحدائق

وأضاف مدير عام أوقاف شمال سيناء أنه لن يسمح بالصلاة فى الساحات أو الحدائق العامة، وأن هناك تشديدات على ضرورة الالتزام التام والكامل بالتعليمات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

تعليمات باتباع الآجراءات الآحترازية

وأوضح «جمعة»، أن هناك تعليمات لمسؤلى المساجد بالمحافظة لضرورة رش وتعقيم المساجد والمداخل، وتعليمات لبس الكمامة والتباعد وإحضار المصلاة الخاصة بجميع المصلين، وهناك تعليمات للخطباء بنشر ثقافة الوعى واتباع التعليمات.