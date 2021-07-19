محافظ شمال سيناء يستقبل طالبة الفيديو المباشر عن الغش الجماعي

قالت الطالبة ريهام إبراهيم فتحى، بالصف الثالث الثانوى بمدرسة أحمد عسكر الثانوية للبنات بالعريش، إنها تشعر بكامل الرضا بعد أخذ حقها من المعتدين عليها نتيجة ما قامت به من عملية منع الغش بمدرستها، وذلك أثناء أداء امتحان مادة الكيمياء.

محافظ شمال سيناء يستقبل الطالبة بمكتبه

وأضافت الطالبة أن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، استقبلها فى مكتبه، بحضور حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، وطمأنها بأنها سوف تكون برعاية كاملة، وأن جميع حقوقها سوف تحصل عليها، وأن الوزارة والمحافظ والمديرية تواصلت معها ولن يكون هناك غش فى اللجان، وأن هناك تحقيق كامل بالواقعة، ومن يخالف القانون لن يكون له مكان.

الطالبة تقدم الشكر والعرفان لكل من وقفوا بجانبها

ووجهت الطالبة الشكر والعرفان لجميع القيادات التعليمية والمحافظة والوزارة للوقوف معها فى مشكلتها.

كانت الطالبة ريهام إبراهيم، نشرت فيديو مباشر، على صفحتها بأحد مواقع التواصل الاجتماعى، قالت فيه إنها تعرضت لمضايقات من بعض زملائها فى اللجنة، لأنها حاولت منع الغش الجماعى الذى حدث أثناء الامتحانات، وأن والدة إحدى الطالبات اعتدت عليها أثناء مغادرتها الامتحانات، وذلك بالقرب من المدرسة، وطالبت أثناء عرض الفيديو المباشر التحقيق فى الواقعة وأخذ كامل حقها.

وكيل وزارة التربية والتعليم يطالب ريهام بالتركيز فى المواد المتبقية

بدوره أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه تم التواصل مع الطالبة بديوان عام المحافظة من خلال غرفة الطوارئ ونائب وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازى، والذى بدوره وجه لها عبارات الطمأنينة والحنو الآبوى وتشجيعها على استكمال الامتحانات المتبقية والتركيز فيها.