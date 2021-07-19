موعد صلاة عيد الأضحي في محافظة سوهاج.. الضوابط والشروط

تُظهر محركات البحث تزايد عمليات البحث عن موعد صلاة عيد الأضحي في المحافظات، نظرا لحرص المواطنين علي الاستيقاظ مبكرا والذهاب إلى المساجد لتأدية صلاة عيد الأضحي، ويحرص السكان عليتأدية صلاة عيد الأضحي في محافظة سوهاج في التوقيت المحدد.

كما يحرص المواطنون في محافظة سوهاج علي السؤال عن المشايخ الذين يؤدون خطبة العيد لأن هناك أشخاص يفضلون الاستماع إلى خطبة عيد الأضحي المبارك من خطباء بعينهم، كما يتسائل البعض عن الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتباعها في صلاة عيد الأضحى في محافظة سوهاج أثناء الصلاة للوقاية من فيروس كورونا.

موعد صلاة عيد الأضحى بمحافظة سوهاج

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة سوهاج سيكون في الساعة 05:34 صباحا، وتؤدي صلاة عيد الاضحي عقب الانتهاء من تكبيرات العيد، وحول ضوابط صلاة العيد، أعلن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والقادمة، وفقا للحديث النبوي الشريف.

وأكد وزير الأوقاف ان صلاة عيد الاضحي ستقام في المساجد التي تشهد صلاة الجمعة، مع التشديد على الالتزام بالكمامة والإجراءات الاحترازية كافة، مع تحديد مدة 7 دقائق للتكبيرات، و10 دقائق للخطبة، موضحا أن صلاة العيد لن تقام في المساحات المفتوحة والزوايا.

6855 مسجدا لتأدية صلاة عيد الأضحي بمحافظة سوهاج

وأعلنت مديرية أوقاف سوهاج في بيان لها أصدرته أمس أنها خصصت 6855 مسجدا بمختلف مدن وقرى المحافظة لآداء صلاة عيد الأضحى بمحافظة سوهاج، وأضاف البيان أنه سيتم فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق، وغلقه بعدها بـ 10 دقائق، وعدم السماح باصطحاب الأطفال داخل المساجد .

وأكد الشيخ علي محمد طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، على الالتزام التام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن صلاة عيد الأضحى بمحافظة سوهاج ستكون في المساجد الكبرى فقط التي تقام بها صلاة الجمعة، وعدم السماح بآداء صلاة العيد في الساحات، مشددا إلى ضرورة ارتداء المصلين للكمامة، واصطحاب المصلى الشخصي قبل دخول المسجد، ومراعاة علامات التباعد الاجتماعي .