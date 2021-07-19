الملا: مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يصل 88 منطقة جديدة لأول مرة

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل في محافظات مصر يواصل تحقيق معدلات قياسية، موضحاً نجاح قطاع البترول في توصيل الغاز الطبيعي إلى 2,1 مليون وحدة سكنية جديدة خلال العام المالي الماضي 2020 / 2021، لافتاً إلى أن هناك 88 منطقة في 14 محافظة قد وصلها الغاز هذا العام لأول مرة.

وأشار الملا إلى أن ما تحقق من معدلات متميزة في التوصيل أدى إلى رفع عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعى علي مستوي الجمهورية إلى 32ر12 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية شهر يونيو 2021، وهو ما يوفر سنوياً نحو 222 مليون أسطوانة بوتاجاز وما يقابلها من تكلفة الدعم الموجهة لهذه الأسطوانات.

وأكد الملا أن كافة شركات قطاع البترول العاملة فى مجال توصيل الغاز للمنازل تكثف جهودها لتنفيذ خطط التوصيل بأسرع وقت ممكن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة التخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على توفير خدمات حضارية لهم، مشيراً إلى أنه يتم حالياً التوسع فى استخدام العدادات مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة حيث جرى تركيب نحو 385 ألف عداد مسبق الدفع.

وأشار الملا إلى أن أحد أهم عوامل نجاح تحقيق خطة توصيل الغاز للمنازل وخاصة بداية من العام المالى 2018 / 2019 هو استمرار تطبيق مبادرة وزارة البترول لتقسيط تكلفة التوصيل للعملاء حيث يتم تقسيط التكلفة على 6 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 30 جنيه شهرياً للمناطق الجديدة التى يدخلها الغاز لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.

وفيما يخص جهود تنفيذ مبادرة توصيل الغاز للمخابز البلدية، أكد الوزير أنه قد تم تنفيذ شبكات أرضية لحوالى 3600 مخبز، وجار تنفيذ أعمال تحويل الغاز الطبيعي لهم، بالإضافة إلى استكمال أعمال توصيل الغاز لباقي مخابز المرحلة الأولى من المبادرة.

جدير بالذكر أن المناطق الجديدة التي جرى توصيل الغاز لها لأول مرة والبالغ عددها 88 منطقة تشمل منطقة امتداد 15 مايو بالقاهرة و9 مناطق بالجيزة ومنطقتين بالإسكندرية و11 منطقة بالشرقية و7 مناطق بالغربية و8 مناطق بالدقهلية و11 منطقة بالمنوفية و11 منطقة بالبحيرة و8 مناطق بالقليوبية و3 مناطق ببني سويف ومنطقتين بالمنيا، ومنطقة واحدة بأسيوط و9 مناطق بسوهاج و5 مناطق بقنا وذلك بخلاف استكمال أعمال التوصيل بكافة المناطق المتاحة.