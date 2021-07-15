وزير البترول يبحث تطوير التعاون مع شلمبرجير العالمية

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وفدا من قيادات شركة شلمبرجير العالمية ضم المهندس طارق رزق رئيس شركة شلمبرجير بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمهندس كريم بدوي المدير التنفيذي لشلمبرجير بمصر وشرق المتوسط، والمهندس شريف بيومي الذي سيتولى المنصب خلفا للمهندس كريم بدوي، حيث تم بحث مجالات التعاون الحالية بين قطاع البترول والشركة العالمية التي تعد من أفضل مقدمي الحلول الرقمية والتكنولوجيات الحديثة في صناعة البترول والغاز عالميا، إضافة إلى دورها كمساهم رئيسي في خطط تنمية الحقول وتحسين الإنتاج وتدريب الكوادر البشرية، كما تم بحث تطوير مجالات التعاون وإقامة شراكات جديدة بين شركات القطاع وشلمبرجير.

وأكد الملا خلال اللقاء على أن صناعة البترول المصرية أصبحت حاليا على الخريطة العالمية من خلال تنفيذ استراتيجية واضحة المعالم، مضيفا أن ما تحقق من نتائج أعمال في السنوات الأخيرة ساهم في جذب المزيد من الشركات العالمية للعمل في مصر، مؤكدا على أن التعاون بين قطاع البترول وشلمبرجير منذ بدايته تعاون بنَاء وله مردود إيجابي على الصناعة البترولية، خاصة في مجال الرقمنة والحلول المتطورة، وأوضح أن أحدث ثمار هذه الشراكة هي إطلاق بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG والتقدم في تدريب الكوادر الشابة وتأهيلها للقيادة ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

وأشار الملا إلى أن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط الذي يهدف لاستغلال ثروات الغاز الطبيعي لصالح الدول الأعضاء له أهمية كبيرة في تنمية حجم الأعمال والشراكات بالمنطقة وسيفتح آفاقا كبيرة لشركات الخدمات البترولية العالمية، ومنها شلمبرجير لتنفيذ المشروعات المستقبلية، حيث تصبح مصر مركزا إقليميا للشركة العالمية تنطلق منه إلى إفريقيا وشرق المتوسط.

ومن جانبه قال المهندس طارق رزق، رئيس شركة شلمبرجير بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن شلمبرجير تفخر بشراكتها القوية والممتدة مع قطاع البترول المصري والتي تم تعزيزها خلال السنوات الأخيرة بفعل الجهود الواضحة لإطلاق كل إمكانات مصر في هذا المجال وتهيئة المناخ لتعزيز الشراكات الاستثمارية، لافتاً إلى أن نجاح مشروعات البوابة الرقمية للاستكشاف وبرامج المسح السيزمي وبناء قدرات الكوادر خلال الفترة الأخيرة يعد نتاجاً فعلياً للجهود المتواصلة من الجانبين لتحقيق أفضل النتائج.

مذكرة تفاهم بين إنبي وشلمبرجير للتعاون في المشروعات البترولية

وعقب المباحثات شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي إنبي وشلمبرجير لتعميق التعاون ودعم وتطوير الإمكانيات المشتركة في مجال تنفيذ مشروعات البحث والاستكشاف والإنتاج وخطوط الأنابيب.

وقع مذكرة التفاهم المهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبي، وعن شركة شلمبرجير المهندس كريم بدوي المدير التنفيذي للشركة بمصر وشرق المتوسط. وأكد رئيس شركة إنبي على أن مذكرة التفاهم تشمل التعاون في مجال تحديث وتطوير المنشآت والتسهيلات البترولية داخل مصر وخارجها بالإضافة إلى تأمين فرص الأعمال وتنمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات واستثمار الإمكانيات المتاحة لتلبية احتياجات مشروعات البترول والغاز والمياه وغيرها داخل مصر وحول العالم.