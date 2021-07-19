«رجال الأعمال المصريين الأفارقة» تكشف أهمية إنتاج الهيدروجين الأخضر

صرح المهندس حسين الغزاوي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد استراتيجية وخطة وطنية متكاملة لإنتاج طاقة الهيدروجين الأخضر كمصدر مستقبلي للطاقة النظيفة تعزز من مواكبة مصر مع التوجه العالمي نحو تحقيق هدف صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.

وأضاف الغزاوي في تصريحات له، أن استراتيجية مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر وهو عبارة عن طاقة خالية من الكربون تنتج من الماء عن طريق التحليل الكهربائي وفصل الهيدروجين عن الأكسجين بواسطة طاقة كهربائية مولدة من مصادر طاقة متجددة دون أي انبعاثات، يحقق الاستفادة المثلى من موارد مصر وقاره أفريقيا الطبيعية الهائلة من الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تعتبر النفط الجديد لأفريقيا.

واشار إلى أنه في هذا الإطار، وقعت مصر عدة اتفاقيات مع كبرى شركات الطاقة العالمية التي تشهد حاليا تحولا كبيرًا في نشاطاتها لإنتاج طاقة نظيفة‫ لمواكبة التغير وتطوير الأبحاث والاستثمار في تقنية حديثة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وخفض التكلفة لتصل إلى أقل من 2 دولار / كجم في غضون السنوات الست المقبلة، حتى ‬يمكن أن يكون مصدر طاقة مثالياً لتشغيل قطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل ‫الصناعات الثقيلة وإنتاج المواد الكيميائية والأسمدة وتوليد الطاقة والشاحنات وا‬لسفن التي تقطع مسافات طويلة.

وأوضح الغزاوي أن وكالة الطاقة الدولية، قدرت أن الحصول على الهيدروجين الأخضر بهذه الطريقة سيوفر 830 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المنبعث سنويًا عند إنتاج الهيدروجين حاليا باستخدام الطريقة التقليدية من الوقود الاحفوري أو الفحم.

وأكد أن إنتاج طاقة الهيدروجين الأخضر يدعم خطة الدولة المصرية نحو تنويع مصادر الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة، ويعطي مصر الفرصة في تصدير وقود المستقبل في ظل وفرة كهرباء من طاقة متجددة ويعزز وضع مصر كمركز إقليمي للطاقة في شمال أفريقيا وشرق المتوسط.