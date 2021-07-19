تكثيف الحملات على المخابز والأسواق بالقليوبية

تابع عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء جاهزية المجازر الحكومية المتواجدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتأكد من انتظام سير العمل بها، استعدادا لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحي بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

ووجه المحافظ، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية وكافة القطاعات الخدمية والتي يتردد عليها المواطنين، وتزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك.

مياه وكهرباء بديلة خلال عيد الأضحي تجنبا لانقطاع الخدمة

وأكد «الهجان»، في بيان صحفي، اليوم، على ضرورة توافر المياه ومصادر الكهرباء البديلة، حال حدوث انقطاع للكهرباء داخل المجازر حفاظا على سلامة اللحوم من ارتفاع درجات حرارة الجو أثناء عمليات الذبح.

وأكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري لتوفير مستلزمات عملية الذبح داخل المجزر، وصيانة الأختام المستخدمة في ختم اللحوم وتوفير المادة الملونة المستخدمة لأختام اللحوم.

رفع مخلفات الذبح أولا بأول وتقييم المجازر طوال عيد الأضحى

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة ورفع مخلفات الذبح وآثاره من الدماء وروث الحيوانات، فضلا عن إجراء أعمال التعقيم داخل المجازر ومحيطها الخارجي قبل وبعد عمليات الذبح، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال التواجد بالمجزر حفاظا على سلامة الجميع.

ووجه رؤساء المراكز والمدن إلى المرور على الشوارع الرئيسية والفرعية كلا في نطاقه للتأكد من عدم إقامة شوادر لذبح وبيع اللحوم بالمخالفة وتوقيع الغرامات المالية المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

حظر ذبح الأضاحي في الشوارع

وناشد محافظ القليوبية المواطنين، الالتزام بذبح الأضاحي بالمجازر، وعدم الذبح أمام المنازل بالشوارع لضمان سلامة اللحوم والحد من التلوث البيئي وانتشار الأمراض والأوبئة.

فيما شنت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري، حملات رقابية على مجازر الدواجن ومحلات بيع اللحوم والأسماك المجمدة والأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، خاصة مع اقتراب أيام عيد الأضحى المبارك، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 4 أطنان لحوم غير صالحة وتحرير 145 محضرا، وبلغ إجمالي المذبوحات منذ بداية شهر يوليو 9000 رأس.

تحرير 687 محضر مخالفة تمونية متنوعة

من جانبه، أعلن عربي أحمد مدير مديرية التموين، عن تحرير 687 مخالفة تموينية متنوعة خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق وعلى أماكن عرض وبيع اللحوم، حيث تنوعت المخالفات بين لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وخبز ناقص الوزن وعدم الإعلان عن أسعار المنتجات و بدون شهادة صحية و ترخيص.

وأكد «الهجان»، أنه سيجرى تفعيل غرف العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالمراكز لاستقبال الشكاوى والعمل على حلها فورا على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع من خلال رقم (01002782373)، بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (114) أو رسائل الواتس آب ((01119992624- -01555573040).