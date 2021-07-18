موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة القليوبية وضوابط أدائها

أقل من 48 ساعة تفصلنا عن أول أيام عيد الأضحى المبارك، الذي يبدأ الثلاثاء المقبل الموافق 20 يوليو 2021، حيث تزايدت عمليات بحث أبناء محافظة القليوبية عن موعد صلاة عيد الأضحى 2021، وذلك حرصا منهم على أدائها في الموعد المحدد.

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في محافظة القليوبية

ويبدأ وقت أداء صلاة عيد الأضحى من بعد شروق الشمس بثلث ساعة، وحتى قبل أذان الظهر بثلث ساعة، فإذا دخل وقت الظهر فلا تُصلى -بإجماع جمهور العلماء- ومن المقرر أن يكون موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة القليوبية الساعة 05:31 صباحا، وتقام الصلاة عقب الانتهاء من تكبيرات العيد مباشرة التي حددت ورزاة الأوقاف مدتها بـ7 دقائق.

ضوابط أداء صلاة عيد الأضحى 2021 في القليوبية

واستعدت مديرية أوقاف القليوبية، لأداء صلاة عيد الأضحى 2021، حيث جرى رفع حالة الطوارئ من خلال غرفة العمليات المركزية التي جرى تشكيلها وتستمر حتي يوم الجمعة المقبل -آخر أيام العيد- وشددت المديرية على تنفيذ أعمال التطهير بالمساجد الكبرى المسموح بإقامة صلاة عيد الأضحى بها، ويصل عددها إلى 2200 مسجد، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي أثناء الصلاة بهذه المساجد، وعدم إقامة الصلاة في الساحات.

تجهيز 2200 مسجد لأداء صلاة عيد الأضحى 2021 بالقليوبية

وقال الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إنه جرى رفع درجة الاستعداد في 2200 مسجد على مستوى المحافظة لأداء صلاة عيد الأضحى 2021 في القليوبية، وتخصيص إمام وعمال لكل مسجد، لتنظيم دخول وخروج المصلين بكل مسجد.

وأضاف «أبو السعود» أنه جرى التشديد على عدم السماح بدخول الأطفال، مع ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة لكل مصل، واصطحاب سجادة الصلاة الشخصية، من باب الحفاظ على صحة الإنسان والمجتمع، مع استمرار عملية النظافة والتعقيم بجميع المساجد، استعدادا لاستقبال المصلين يوم عيد الأضحى.

وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية: مدة تكبيرات عيد الأضحى 7 دقائق

وشدد وكيل وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة بمساجد محافظة القليويبة، بأن مدة تكبيرات عيد الأضحى لا تزيد عن 7 دقائق، ولا تزيد مدة الخطبة والصلاة على 10 دقائق.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه وجه جميع الإدارات والمفتشين بالمرور ليلة عيد الأضحى 2021، يوم وقفة عرفات، بجميع الأماكن المحتمل إقامة ساحات صلاة بها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بهذا العمل.

ضوابط حضور صلاة عيد الأضحى 2021 بالقليوبية

- ارتداء الكمامة.

- اصطحاب المصلى الشخصي.

- مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.

- استمرار عدم فتح دورات المياه.

- فتح المسجد قبل صلاة عيد الأضحى في القليوبية بـ10 دقائق، وغلقه عقب الصلاة مباشرة، على أن تكون مدة التكبيرات 7 دقائق، وخطبة عيد الأضحى 10 دقائق.

- فتح مصليات السيدات بالمساجد التي بها واعظة أو مشرفة معتمدة من الأوقاف، مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية.

- عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق.