أعلنت محافظة شمال سيناء عن انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك والمقرر غد الثلاثاء، ووفقا للحسابات الفلكية في محافظة شمال سيناء، تم تحديد موعد صلاة عيد الأضحى في شمال سيناء لتكون في تمام الساعة 5:16 دقيقة في صباح غد الثلاثاء.

واقتصرت الصلاة في شمال سيناء علي المساجد المحددة من قبل مديرية أوقاف شمال سيناء دون السماح بالصلاة في الساحات أو الحدائق، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية .

600 مسجد لصلاة عيد الأضحى في شمال سيناء

وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، عن تخصيص 600 مسجد في أماكن مختلفة تغطي كافة المحافظة، لآداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وأعلن الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم مدير عام أوقاف شمال سيناء، أن المساجد ستكون جاهزة لاستقبال المصلين في تمام الساعة 5:06 دقائق صباح غد.

وتابع: «سوف يتم الإغلاق بعد الانتهاء من الخطبة مباشرة، كما أن مدة الصلاة والخطبة 10 دقائق مؤكداً علي عدم السماح بالصلاة في الساحات أو الحدائق العامة».

حملات علي الأسواق في شمال سيناء قبل عيد الأضحى

وشنت مديرية التموين في شمال سيناء حملات مكبرة علي الأسواق والشوادر والمخابز للتأكد من وجود السلع الكافية والمستلزمات التموينية وتوزيعها إضافة لمتابعة شوادر اللحوم والمحال التجارية.

وقال علاء سمري مدير عام تموين شمال سيناء، إن جميع الحصص التموينية متوفرة وان هناك مخزون من السلع يكفى لمدة شهرين على الأقل مشيراً إلي تشديد الرقابة علي المخابز والشوادر والأسواق طوال أيام العيد.

ونجحت مديرية الصحة بالتعاون مع الطبي البيطري في شن حملة مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية فى العريش والشيخ زويد وبئر العبد، أسفرت عن إعدام 86 كيلو أغذية فاسدة وتحرير 19 محضر مختلف.

المجازر تستعد لعيد الأضحى في شمال سيناء

وأعلنت محافظة شمال سيناء عن توجيه اللواء محمد عبد الفضيل شوشة لتجهيز مجزر المساعيد لاستقبال المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي دون أي مقابل مادي، وأكد «شوشة»، في بيان صحفي، أن المجزر سيعمل بدءًا من الساعات الأولي لصباح غد الثلاثاء لاستقبال المواطنين للذبح دون مقابل مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ووجه محافظ شمال سيناء علي رفع حالة الطوارئ بمستشفيات المحافظة، ومرفق الإسعاف، والإنقاذ البحري، بالتنسيق مع مديريتي الصحة والشباب والرياضة.