4 خطوات لاستخراج شهادة محو الأمية.. تعرف على الشروط والرسوم

حددت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، الأوراق والمستندات التي يجب أن يتبعها المواطن لاستخراج شهادة محو الأمية، وفقا لقانون إنشاء الهيئة رقم 8 لسنة 1991 فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار، انطلاقا من حق كل مصرى فى التعليم، وأن يبقى متعلماً ما بقى على قيد الحياة، وإيمانا بأهمية محو الأمية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تؤهلك لاستكمال دراستك بالمرحلة الإعدادية والثانوية وصولًا إلى التعليم الجامعى

وتُعادل شهادة محو الأمية الحلقة الأولى من التعليم الأساسى، وتؤهلك لاستكمال دراستك بالمرحلة الإعدادية والثانوية، وصولًا إلى التعليم الجامعى، كما تؤهل شهادة محو الأمية صاحبها للحصول على وظائف حكومية وغير حكومية، أو مزاولة أي مهنة كما تؤهل شهادة محو الأمية صاحبها أيضًا للعمل بالخارج.

الإجراءات المطلوبة لاستخراج شهادة محو الأمية

الخطوة الأولى: التوجه إلى الإدارة

الخطوة الثانية: الحصول على نموذج وملئه

الخطوة الثالثة: تحضير المستندات

الخطوة الرابعة: تقديمها للإدارة

شروط الالتحاق بفصول محو الأمية

- ألا يقل السن عن 16 سنة.

- أن يحمل بطاقة رقم قومي.

- عدم الحصول على شهادة نهاية الحلقة الأولى من التعليم الأساسي.

- عدم اجتياز أحد برامج محو الأمية من قبل.

المستندات المطلوبة للالتحاق بفصول محو الأمية

- بطاقة الرقم القومي، وعدد 2 صورة ضوئية منها.

موقع الخدمة: الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار

قيمة الرسوم: مجانا

المدة الزمنية لاستخراج شهادة محو الأمية: خلال 45 يوما من طلب التقديم للحصول على الخدمة

مكان استخراج شهادة محو الأمية من محافظة القاهرة

من أجل استخراج شهادة محو الأمية من محافظة القاهرة يجب التوجه إلى فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار فى محافظة القاهرة

العنوان يقع فى عمارات ضباط الصف - امتداد رمسيس

كيفيه التواصل مع مقر استخراج شهادة محو الاميه بالقاهرة

يمكن التواصل عبر رقم التليفون من خلال الرقم 0223429431 وأيضا هناك رقم الفاكس 0223424667 والبريد الإليكترونى cair@eaea.gov.eg

مكان استخراج شهادة محو الأمية من محافظة الجيزة

11شارع حسنى متولى – الدور الأول – الأريزونا- شارع فيصل

رقم التليفون

0235846272

رقم الفاكس

023780944

البريد الإلكترونى

giza@eaea.gov.eg

مكان استخراج شهادة محو الأمية من محافظة الاسكندرية

12 ش إبراهيم رأفت- متفرع من شارع دياب- جليم- الإسكندرية

رقم التليفون

035848453

رقم الفاكس

035848452

البريد الإلكترونى

alex@eaea.gov.eg

مكان استخراج شهادة محو الأمية من محافظة أسيوط

ميدان المجذوب- برج الأوقاف- الدور الأول شقة1, 2-أسيوط

رقم التليفون

0882340987

رقم الفاكس

0882350131

البريد الإلكترونى

asut@eaea.gov.eg