سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 20-7-2021 في البنوك

تزامنًا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك استقر سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو، في البنوك الرسمية، ويتوقع أن يحافظ على نفس القيمة السعرية حتى نهاية الأسبوع الجاري، وعودة البنوك للعمل يوم الأحد القادم الموافق 25 يوليو الجاري.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، متوسط سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك المركزي، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وشهد سعر الدولار في بنك القاهرة، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وسجّل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

فيما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، 15.63جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك عودة اليوم الاثنين، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وتباينت أسعار العملات العربية والأجنبية على النحو التالي:

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم، في بنك مصر نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في المصرف المتحد، نحو 4.02 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو

ووصل سعر اليورو اليوم، في المصرف المتحد نحو 18.43 جنيه للشراء و18.62 جنيه، بينما سجل في البنك التجاري الدولي 18.54جنيه للشراء، 18.67 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.42 جنيه للشراء، 18.58 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك مصر 18.42 جنيه للشراء، و18.58للبيع.