سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 16-7-2021 بالبنوك

يهتم الكثير من الأشخاص بمتابعة سعر الدولار بشكل يومي، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، سعر الدولار في مصر وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة 16-7-2021 بالبنوك، على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك عودة اليوم الجمعة، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجّل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجّل سعر الدولار في البنك المركزي، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

أسعار العملات

وفي ذات الصدد، تستعرض «الوطن» أسعار العملات المختلفة في البنوك، وذلك على النحو التالي:

سجّل الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف المتحد، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، وسجل في البنك الأهلي المصري، نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وفي البنك التجاري الدولي 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.