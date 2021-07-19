«القابضة للصناعات الكيماوية» تنفي بيع مصنع شركة «سيد» للأدوية بأسيوط

نفت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ما نشر بإحدى الصحف بشأن بيع وإغلاق مصنع شركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) بأسيوط، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدة أنه لا نية لبيع المصنع أو غلقه.

وتوضح الشركة في بيان صادر عنها، أنه في ضوء الحرص على استغلال الأصول العقارية غير المستغلة والمستغنى عنها، جرى تقييم مساحة 16100 متر أرض فضاء غير مستغلة في نطاق مصنع أسيوط، وذلك بهدف دراسة استغلالها مستقبلا استثماريا، لرفع كفاءة التصنيع الجيد وإضافة خطوط إنتاج جديدة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الشركة والعاملين بها.

يشار إلى أن إنتاج مصنع أسيوط يمثل نحو 20% من إنتاج شركة "سيد" من المستحضرات الصيدلية الهامة في سوق الدواء المصري، كما أن معظم الإنتاج لخدمة مناقصات وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد ومنها مستحضرات تستخدم في بروتوكول علاج فيروس كورونا مثل الباراسيتامول، بالإضافة إلى إنتاج البودرات لعلاج الجفاف عند الأطفال.