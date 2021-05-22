معدل نمو صادرات الصناعات الكيماوية في الربع الأول من 2021 يصل لـ22%

رصدت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تحسنا في معدل النمو لإجمالي الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي، في الفترة من يناير حتى مارس 2021 بنسبة 8%، حيث بلغت 7.688 مليار دولار مقارنة بما تحقق خلال نفس الفترة من العام السابق وهي 7.142 مليار دولار.

وذكر التقرير الشهري للهيئة، أنّ صادرات الصناعات الكيماوية خلال شهر مارس شهدت تحسنا في معدل النمو بنسبة 17% عن نفس الشهر لعام 2020، حيث بلغ حجم الصادرات نحو 529 مليون دولار مقارنة بمارس 2020 والذي بلغت خلاله حجم الصادرات نحو 451 مليون دولار.

وشهدت صادرات الصناعات الكيماوية خلال الربع الأول من العام الحالي معدل نمو بلغ نسبته 22% حيث زادت الصادرات من 1.249 مليار دولار إلى 1.530 مليار دولار.

ووفقا للتقرير شهدت صادرات منتجات اللدائن البلاستيك والمطاط معدل نمو خلال الفترة من يناير إلى مارس 2021 بلغ 50% حيث ارتفعت الصادرات من 430.61 مليون دولار إلى 647.52 مليون دولار، وشهدت صادرات الأسمدة ارتفاعا طفيفا في معدل النمو بلغت نسبته 5%، حيث زادت من 383.96 مليون دولار إلى 402.98 مليون دولار وزادت صادرات الكيماويات غير العضوية بنسبة 30%، حيث ارتفعت من 89.54 مليون دولار إلى 116.23 مليون دولار، وشهدت صادرات الكيماويات العضوية معدل نمو بلغت نسبته 51% حيث زادت من 47.95 مليون دولار الى 72.30 مليون دولار.

وشهدت صادرات المنظفات انخفاضا في معدل النمو بلغت نسبته 3% حيث تراجعت من 62.55 مليون دولار إلى 60.68 مليون دولار وزادت صادرات الأحبار والدهانات بمعدل نمو بلغت 21% حيث ارتفعت الصادرات من 47.72 مليون دولار إلى 57.72 مليون دولار وتراجعت صادرات المنتجات الورقية والكرتون بنسبة 7% حيث تراجعت من 61.48 مليون دولار إلى 57.04 مليون دولار، وشهدت صادرات المنتجات الزجاجية تراجعا في معدل النمو بلغ 3% حيث تراجعت الصادرات من 59.97 مليون دولار إلى 48.41 مليون دولار.

وجاءت تركيا في المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية خلال مارس، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية إليها نحو 90.008 مليون دولار لتستأثر بنحو 17% من إجمالي الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية، لتحقق خلال مارس 2021 معدل نمو بلغ 31% مقارنة بمارس 2020 حيث حققت مليون دولار، وجاءت الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية لقيمة 40.475 مليون دولار، بنسبة زيادة 2% مقارنة بحجم الصادرات خلال الشهر ذاته من العام الماضي لتستأثر الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية للولايات المتحدة الأمريكية بنحو 8% من إجمالي الصادرات المصرية، وجاءت إيطاليا في المرتبة الثالثة بحجم صادرات يصل إلى 36.097 مليون دولار وبمعدل نمو بلغ 5%، وجاءت إسبانيا في المرتبة الرابعة بحجم صادرات بلغ 28.071 مليون دولار، وبمعدل نمو بلغ 25%، وجاءت بلجيكا في المرتبة الخامسة بحجم صادرات يصل لـ27.330 مليون دولار وبمعدل نمو بلغت نسبته 172%، وجاءت السعودية في المرتبة السادسة بحجم صادرات يصل لـ21.069 مليون دولار وبمعدل نمو بلغت نسبته 8%، وجاءت ليبيا في المرتبة السابعة بحجم صادرات يصل لـ19.480 مليون دولار وبمعدل نمو بلغت نسبته 70%.