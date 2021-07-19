يبحث الكثيرون عن موعد وأماكن عرض فيلم «قمر 14» للفنان خالد النبوي، في السينمات، وهل سيدخل ضمن سباق أفلام عيد الأضحى، أم لا. وتستعرض «الوطن»، في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، موعد عرض فيلم قمر 14 في السينما.

موعد عرض فيلم قمر 14

وحددت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد «قمر 14»، موعدا مبدئيا لطرح العمل في دور العرض السينمائية، وهو مطلع شهر أكتوبر المقبل.

أماكن عرض فيلم قمر 14

ومن المقرر عرض فيلم «قمر 14»، بدور العرض السينمائية في مصر، وكل الدول العربية، عقب طرحه في مطلع أكتوبر المقبل.

وانتهى المخرج هادي الباجوري، من تصوير الفيلم بالكامل، في نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي 2020، وجرى تأجيل عرضه أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وانتهى «الباجوري» من مرحلة المونتاج والمكساج وكل التحضيرات الخاصة بالفيلم، تمهيدًا لعرضه في دور السينما المصرية، وهو أول تعاون بينه وبين الفنان خالد النبوي.

وبعد الانتهاء من تصوير «فيلم قمر 14»، أصدرت الشركة المنتجة للفيلم «تيزر» صغير تشويقي للفيلم، والبرومو، ولكن الفيلم خرج من سباق عيد الأضحى، رغم التوقعات بعرضه في مارثون العيد.

ويدور الفيلم حول 5 قصص حب مختلفة ومتنوعة تشهد العديد من الحكايات.

أبطال فيلم قمر 14

ويضم «فيلم قمر 14» عددا من النجوم منهم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك ومي الغيطي.

فيلم «قمر 14» من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.