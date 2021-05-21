خالد النبوي ينعى سمير غانم: «أنت جزء من ضحكة في قلبنا»

نعى الفنان خالد النبوي، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الراحل سمير غانم، عملاق الكوميديا، والذي غيبه الموت أمس، عن عمر ناهز الـ84 عاما بعد صراع له مع المرض.

وكتب «النبوي» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: «لا إله إلا الله، أنت يا سموره جزء من كل يوم في عمرنا وضحكة من قلبنا وهتفضل، الله يرحمك برحمته الواسعة».

وكان الفنان سمير غانم، دخل الرعاية المُركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، لا سيما أنه يُعاني من مشاكل صحية في الكلى.

يذكر أنّ سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكوَّنوا معًا فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها «طبيخ الملايكة» و«روميو وجوليت»، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

وانحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معًا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية «المتزوجون»، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية «أهلاً يا دكتور».