«مكنتش أقصد».. حبس قاتلة زوجها بسبب مصروفات العيد في طوخ

«كنت بدافع عن نفسي».. هكذا بررت ربة منزل بقرية طنط الجزيرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، جريمتها بقتل زوجها بسكين المطبخ، خلال مشاجرة بينهما بسبب مصروفات العيد، حيث قالت في تحقيقات الشرطة والنيابة إنها كانت تستعد لاستقبال عيد الأضحى والاحتفال به مع أسرتها، زوجها وطفلان، ولكن خلاف نشب بينها وبين زوجها بسبب مصروف العيد، إذ طالبته بمبلغ مالي إضافي لمستلزمات العيد ولكنه رفض، ونشبت بينهما مشاجرة فحاول التعدي عليها فدافعت عن نفسها بسكين كان في يدها خلال تواجدها في المطبخ لتسدد له طعنة نافذة ليسقط على الأرض، ويلقى مصرعه في الحال.

المتهمة: لم أقصد قتل زوجي.. والخلاف بسبب مصروفات العيد

وأضافت المتهمة بقتل زوجها في طوخ، أنها لم تقصد قتله، وإنما حدثت بينهما مشاجرة حامية وحاول ضربها، فلم تدري بنفسها إلا وهي تغرس السكين في صدره، ولم تتوقع أنها طعنه قاتلة سببت وفاته في الحال.

فيما قررت نيابة مركز شرطة طوخ، حبس المتهمه ربة منزل قاتلة زوجها بطنط الجزيرة في طوخ 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجها طعنًا بالسكين أثر مشاجرة بينهما للخلاف على مصروف المنزل.

وقررت النيابة إرسال الأداة المستخدمة في الحادث إلى المعمل الجنائي، وطلبت تحريات مباحث مركز طوخ حول الواقعة، والتصريح بدفن جثة المتوفي.

بلاغ بمصرع موظف في طوخ.. وضبط زوجته

وكانت تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغ بمصرع محاسب على يد زوجته بسلاح أبيض «سكين»، إثر خلافات زوجية تطورت لمشاجرة بينهما.

انتقلت على الفور قوة أمنية من مركز شرطة طوخ لمكان الواقعة، وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين «ر س» 25 سنة ربة منزل، وزوجها «م أ ع» 28 سنة محاسب على مصروفات المنزل تطورت لمشاجرة تعدي المجنى عليه عليها أولا أثناء وقوفهما في مطبخ شقتهما، فأمسكت الزوجة سكينًا وطعنت الزوج في صدره، ليسقط على الفور جثة هامدة.

وتم نقل الجثة الى المستشفى، وألقى القبض على الزوجة، وتحرر محضر بالواقعة.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة والمجني عليه قتيل طوخ متزوجان منذ قرابة الـ 4 سنوات، ولديهما طفلان 4 سنوات وعام ونصف، وتم نقل الجثة للمستشفى وألقى القبض على الزوجة والسلاح المستخدم وتولت النيابة التحقيق.