ربة منزل تنهي حياة زوجها بـ«سكين» لخلافهما على مصروفات العيد بطوخ

لقى محاسب مصرعه بطعنة نافذة من زوجته، سددتها له أثناء وقوفهما فى مطبخ شقتهما بقرية «طنط الجزيرة»، دائرة مركز شرطة طوخ، إثر مشاجرة بينهما، بسبب الخلاف على مصروفات المنزل ومتطلبات العيد.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام، وألقى القبض على الزوجة والسلاح المستخدم فى الواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة، عقب مناظرة الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث وحبس المتهمة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ بوفاة محاسب بقرية طنط الجزيرة دائرة المركز، إثر طعنة نافذة، تسببت فيها زوجته إثر مشادة بينهما.

انتقلت على الفور قوة أمنية، وتبين أن المتوفى يدعى «م. ا. ع» محاسب، به طعنه نافذة بالصدر، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجته، وتدعى «ر. س» ربة منزل، نشبت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة بسبب الخلاف على مصروفات ومتطلبات المنزل والعيد، أثناء وقوفهما في مطبخ شقتهما، فأمسكت الزوجة بالسكين، وطعنته في صدره، سقط بعدها على الأرض غارقا في دمائه، ولفظ أنفاسه في الحال.