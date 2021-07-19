«دوريات المجاهدين» تفرض طوقا لمنع تسلل الحجاج غير النظاميين إلى عرفات

نشرت الإدارة العامة للمجاهدين، دورياتها الأمنية وعرباتها المتنقلة على حدود المشاعر المقدسة، من على قمم الجبال وفي بطون الأودية، وعبر الطرق الترابية المؤدية الى مكة المكرمة، لرصد ومتابعة مخالفي أنظمة الحج عبر التصوير الليلي.

وتنتشر دوريات المجاهدين، على امتداد محيط الطوق الخارجي لمكة المكرمة، لمنع تسلل الحجاج غير النظاميين عبر الأودية والمنافذ الترابية والطرق غير الرسمية، وإغلاق ومنع التسلل من الجهة الشرقية لمشعر عرفات، وكذلك حماية ما خصص لها من مواقع حيوية مستندة إلى تجهيز قوة احتياطية للطوارئ والمساندة عند الاحتياج، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

وتأتي مشاركة الإدارة العامة للمجاهدين، إلى جانب القطاعات الأمنية المختلفة، لتقديم أفضل الرعاية لحجاج بيت الله الحرام، والعمل لخدمة الحرمين الشريفين وجميع ضيوف الرحمن.