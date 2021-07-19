القناة السعودية في بث مباشر لوقوف ضيوف الرحمن على جبل عرفات

قدمت القناة السعودية بث مباشر لنقل مناسك الحج 2021، والتي يحرص الكثيرون على متابعتها عبر القناة السعودية والقنوات العربية الأخرى، ويقف الآن ضيوف الرحمن حجاج بيت الله على جبل عرفات، بعدما أدوا صلاتي العصر والظهر جمع تقديم بمسجد نمرة في مشعر عرفات، حيث توافد الحجيج مع إشراقة الصباح لأداء الركن الأعظم.

ونقلت القناة السعودية بث مباشر عن خطبة يوم عرفة 1442، اليوم الاثنين، والتي تطرقت فيها على فضل الإحسان، حيث كشف الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة، عضو هيئة كبار العلماء عن فضل الإحسان.

خطبة يوم عرفة 1442

وقال بندر بن عبد العزيز إنه من من الإحسان في عبادة الله، المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها كلها، وأداء الزكاة، ومن ذلك صوم رمضان، وحج البيت الحرام، ومن الإحسان الإيمان بالله ربًا ومعبودًا، الإيمان بملائكته وكتبه وجميع رسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر بخيره وشره، فقدر الله نافذ وقضاءه لا محاله واقع.

وواصل بندر بن عبد العزيز: «وكيف لا يحسن الإنسان بعبادة الله وهو سبحانه قد أحسن بالعباد وتفضل عليهم بصنوف النعم، حيث أوجدهم من العدم، وأصبغ عليهم الخيرات، ومن إحسانه سبحانه بالعباد أن أنزل إليهم الكتب وأرسل الرسل لهداية البشر، كما أنزل كتابه العظيم، القرآن الكريم، على محمد صلى الله عليه وسلم».

أسماء عديدة لـ جبل عرفة

ويتوجه حجاج بيت الله بعد مغيب يوم عرفة إلى مزدلفة ليبيتوا ليلتهم هناك قبل التوجه لمنى مجددا، لرمي جمرة العقبة الكبرى والمبيت ورمي الجمرات خلال أيام التشريق الثلاثة.

وجبل عرفات في المملكة العربية السعودية يطلق عليه العديد من الأسماء الأخرى غير عرفات، مثل جبل الرحمة وجبل القرين وجبل الآل وجبل النابت، ويبلغ ارتفاعه 30 مترا، ويبعد 10 كيلومترات من مشعر منى و6 كيلو مترات من مشعر المزدلفة.