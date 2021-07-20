هل استخدام «جوز الطيب» في الطعام حلال أم حرام؟.. «الإفتاء» تجيب

مع حلول أول أيام عيد الأضحي المبارك لعام 2021 والذي اعتاد المسلمون علي ذبح الأضاحي والتوزيع اللحوم علي الفقراء والمساكين بالإضافة للأكل منها بإعتبارها سنة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم، تساءل عدد من المواطنين عن حكم استعمال جوزة الطبيب في الطعام، خلال أيام عيد الاضحي المبارك وذلك لإعطاؤها مذاق جيد وريحة شهية.

حكم استخدام جوز الطيب

من جانبه، أكد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استعمال جوزة الطيب في الطبخ جائز شرعا، ولا حرج فيه، طالما أنها بالقدر القليل، وأشار إلى أن بعض الناس يقولون عن «جوز الطيب» أنها من قبيل المسكرات، وبعضهم يقولون إنها من المفترات التي تتسبب في ارتخاء العضلات، وهو ما نقول به، ومن ثم فلا حرج طالما أن القدر قليل ولا تتسبب في ضعف البدن أو ذهاب العقل.

وكانت قد نشرت دار الإفتاء المصرية فتوى عبر موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك»، في وقت سابق، حول استعمال جوزة الطيب وكذلك التجارة بها، حيث أكدت من خلال جوابها أن جوزة الطيب هي ثمرة تباع في الأسواق باعتبارها من التوابل المستخدمة في الطعام، وأيضًا لاستخدامها في تركيب بعض الأدوية والمشروبات التي تساعد على هضم الطعام، لافتا إلي أن استخدام القليل من جوزة الطيب جائز شرعًا وذلك باستخدام القدر القليل منها للبهارات ونحوه، ولكن ويُحرم القدر الكثير المؤذي منها.

وحول حكم التجارة في جوزة الطيب، أوضحت الداربأن جوز الطيب ثمار شبه كروية، وأشجارها هرمية عالية، وهي منبه لطيف يساعد على طرد الغازات من المعدة، كما أن لها تأثير مخدر إذا أخذت بكميات كبيرة، وتؤدي إلى التسمم إذا أخذت بكميات زائدة، كما أن لها رائحة زكية وطعم يميل إلى المرارة، وقشور جافة عطرية.

ما حكم التجارة في جوزة الطيب

ونوت الإفتاء بانه يُستخلص من هذه ثمرة جوزة الطيب دهن مائل للاصفرار والذي يُعرف بدهن الطيب، كما أنه يحتوي على نحو 4% من مادة مخدرة تعرف بالميرستسين، والباقي جلسريدات لعدد من الأحماض الدهنية، منها الحامض الطيبي، والحامض الدهني، والحامض النخلي، ويدخل دهن الطيب في صناعة الروائح العطرية،بإلاضافة لإستخدامه في الحلوى وبعض أصناف المأكولات، كما أنه يستخدم في الصابون، ولجوز الطيب استخدامات كثيرة منها علاج بعض الأمراض، وتطييب الطعام والشراب.

متي تكون جوزة الطيب حرام؟

واتفق بعض الفقهاء على تحريم أكل وتناول جوزة الطيب بكميات كبيرة والتي تؤدي إلي وصول الإنسان للسُكر، كما أنه وأجاز جماعة من الأئمة الاستعمال القليل لها الذي لا يؤدي إلى التخدير أو السكر.

وأشارت الدار بأن الإمام الرملي الشافعي قال في فتاويه وقد سئل عن حكم أكل جوزة الطيب، فأجاب: «نعم يجوز إن كان قليلًا، ويُحرم إن كان كثيرًا»، كما أن العلامة الحطاب المالكي قال في «مواهب الجليل»: قال البرزلي: أجاز بعض أئمتنا أكل القليل من جوزة الطيب لتسخين الدماغ، واشترط بعضهم أن تختلط مع الأدوية, والصواب العموم.

واختتمت اللإفتاء بانه بناءا علي على ذلك: فلا بأس بالتجارة في جوز الطيب بالضوابط المقررة في أصول التجارة والتي تعتمدها منظمات الأغذية والصحة المحلية منها والدولية، إذ أن من يشتريها غالبا يستخدمها على الوجه الجائز، ومن استعملها على الوجه المحرم فالحرمة عليه وحده؛ لأن الحرمة ما لم تتعين حلت