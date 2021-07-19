التصريح بدفن 4 أشخاص لقوا مصرعهم في انقلاب ميكروباص بصحراوي أطفيح

صرّحت جهات التحقيق بدفن جثامين 4 أشخاص لقوا مصرعهم، مساء أمس الأحد، في حادث سير بالطريق الصحراوي دائرة مركز أطفيح بالجيزة، واستمع فريق من المحققين لأقوال المصابين في الحادث، وعددهم 10 أشخاص، جرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وكانت غرفة عمليات المرور، تلقت إخطارا بوقوع حادث مروري، بالطريق الصحراوي دائرة مركز أطفيح جنوب الجيزة، أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين، نتيجة انقلاب سيارة كانوا يستقلونها، بعد عطل مفاجئ أصابها، حيث هرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، ونقلت المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

وأكدت التحريات الأولية، أن ضحايا الحادث جميعا من بني سويف، وكانوا يستقلون ميكروباص في طريق العودة إلى المحافظة قادمة من القاهرة، وانفجر إطار السيارة بشكل مفاجئ، ما أدى لفقدان قائد الميكروباص السيطرة عليه بسبب السرعة الجنونية التي كان يسير عليها، وانقلب.

وتلقت النيابة محضر الحادث، وصرّحت بدفن جثث المتوفين، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.