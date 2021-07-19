مايان السيد ورنا رئيس تهاجمان حمو بيكا بعد فيديو الأضاحي: «ربنا مقالش كده»

هاجمت الفنانتان مايان السيد ورنا رئيس، مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بسبب مقطع فيديو نشره يقوم فيه بذبح الأضاحي، أمس الأحد.

وعلقت رنا رئيس، على مقطع الفيديو، الذي نشره حمو بيكا، عبر حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، خلال ذبح الأضحية، قائلة: «ربنا مقالش كده.. ده حرام أصلًا يشموا دم بعض.. حسبي الله ونعم الوكيل»، فيما قالت الفنانة مايان السيد: «إزاي بتدبحوا كده؟ ربنا قال تدبحوا كده؟».

وكان مؤدي المهرجانات حمو بيكا، قد تصدر محركات البحث خلال الأيام القليلة الماضية، بعد دخوله في مشاجرة عنيفة بعد أن اصطدمت سيارته بسيارة أخرى أمام بوابة مارينا في الساحل الشمالي.

وكانت «الوطن»، قد نشرت أول مقطع فيديو لمشاجرة حمو بيكا في مارينا بالساحل الشمالي، وظهر فيه مطرب المهرجانات يسب ركاب السيارة الأخرى، ويعتدي عليهم بالضرب والألفاظ البذيئة، مع اشتباكات بين الطرفين.

وجاءت مشكلة حمو بيكا، بعد ساعات من طرحه لمهرجان «يلا في انتفاضة»، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، والأغنية من كلمات إسلام المصري، وتوزيع مصطفى السيسي.