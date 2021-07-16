حمو بيكا يتصدر محركات البحث بسبب مشاجرة الساحل الشمالي

تصدر مطرب المهرجانات حمو بيكا، محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد أن دخل في مشاجرة عنيفة في مدينة مارينا 5، بعد أن اصطدمت سيارته بسيارة أخرى أمام بوابة مارينا في الساحل الشمالي.

حمو بيكا يعتدي مع أصدقائه على شاب في الساحل

تطورت مشكلة حمو بيكا وجعلته ينزل من سيارته ويقوم رفقة أصدقائه لينهالوا بالضرب على صاحب السيارة.

كانت «الوطن» قد نشرت أول مقطع فيديو لمشاجرة حمو بيكا في مارينا بالساحل الشمالي، وظهر فيه مطرب المهرجانات يسب أصحاب السيارة الأخرى، ويعتدي عليهم بالضرب والألفاظ البذيئة، مع تبادل الاشتباك من قبل الطرفين، ومحاولة البعض التحجيز بينهما.

حمو بيكا طرح مهرجان «يلا في انتفاضة»

جاءت مشكلة حمو بيكا بعد ساعات من طرحه مهرجان «يلا في انتفاضة» عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات إسلام المصري وتوزيع مصطفى السيسي.

يذكر أنّ طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، قد شن هجومًا ناريا على حمو بيكا، بعد طرحه عدد من الأغنيات خلال الفترة الأخيرة، رغم قرار النقابة بمنعه من الغناء، مؤكدًا أن النقابة أصدرت بيانًا يتضمن بعض أسماء مطربي المهرجانات، بينهم حمو بيكا، ونص هذا البيان على منع التعامل معهم.

كانت نقابة المهن الموسيقية قد أعلنت عدم إعطاء أي تصاريح غنائية لحمو بيكا بسبب عدم اعتماده في نقابة المهن الموسيقية، وعلى إثرها قام حمو بيكا بالاعتذار للفنان هاني شاكر ووعده بعدم إقامة أي حفل غنائي خلال الفترة المقبلة حتى يتلقى دروسا في تحسين الصوت وتعلم الفنون وهو ما قبله هاني شاكر ووعده بقبوله في النقابة إذا استطاع أن يتحسن.