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عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير الصدر في العراق إلى 5 قتلى و15 جريحا

كتب:

محمد علي حسن
06:38 م | الإثنين 19 يوليو 2021
انفجار العراق

انفجار العراق

أفادت قناة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن حصيلة ضحايا انفجار عبوة ناسفة بسوق شعبي في مدينة الصدر في العراق، ارتفعت إلى 5 قتلى و15 جريحا.

وكان مصدر أمني عراقي، أفاد عقب التفجير مباشرة، اليوم الاثنين، بإصابة 11 شخصا على الأقل إثر انفجار عبوة داخل سوق الوحيلات الشعبي، شرقي بغداد. وقال المصدر في حديث لقناة «السومرية نيوز»، إن «عبوة ناسفة انفجرت قبل قليل، في سوق الوحيلات بمدينة الصدر». 

وأضاف المصدر أن «الانفجار أسفر عن إصابة 11 شخصاً بجروح على الأقل».

وكان مراسل قناة «العربية» في العراق، قال إن الانفجار خلف 3 قتلى وأكثر من 14 مصابا على الأقل، منذ قليل.

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