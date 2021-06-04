عاجل.. مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء انفجار «الكاظمية» شمال العراق

أسفر انفجار وقع في منطقة «الكاظمية» شمال العاصمة العراقية «بغداد»، إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 مدنيا بجروح.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية، إن الفرق المختصة تجري تحقيقات لمعرفة طبيعة الانفجار.

مصدر أمني: أسطوانة غاز انفجرت في مطعم بسوق في المنطقة الكاظمية

من جانبه، أوضح مصدر أمني لوسائل إعلام محلية، أن أسطوانة غاز انفجرت في مطعم بسوق في منطقة الكاظمية، فيما قال مسؤولو الصحة إن بعض المصابين في حالة حرجة.

وتعتبر «الكاظمية»، من أكثر المناطق تحصينا أمنيا في العراق، حيث مرقد الإمامين موسى بن جعفر وحفيده محمد الجواد من سلالة آل بيت النبي محمد، وتكتظ المدينة العراقية، بالزائرين المحليين والأجانب، وتنتشر فيها الأسواق والأكشاك والباعة المتجولين وعلى الأرصفة.

وقال بيان عسكري، إن جسما مجهولا انفجر قرب منطقة «باب المراد» في الكاظمية، وأن طواقم متخصصة تحقق للتأكد من نوع الانفجار، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبه، وجه وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، أمس الخميس، بتقديم المساعدة لجرحى الانفجار، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء العراقية «واع».

وقالت وزارة الداخلية العراقية، في بيان، إن الغانمي تفقد مساء أمس الخميس، مكان الانفجار برفقته وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقائد الشرطة الاتحادية ومدير شرطة محافظة بغداد.

وفي سياق آخر، قال مصدر أمني عراقي، إن حريقا اندلع داخل عمارة سكنية في الاعظمية شمالي بغداد.

وأوضح المصدر، في حديث لقناة «السومرية» الإخبارية العراقية، أن ‏فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق نشب داخل افران في عمارة سكنية مكونة من 3 طوابق بمنطقة الگريعات الاعظمية في العاصمة بغداد.

وأشار المصدر العراقي، إلى أن تم إخلاء العوائل السكنية.