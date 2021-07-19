«الأوقاف»: حملة لتعقيم المساجد استعدادا لصلاة العيد

قال عبدالله حسن، مساعد وزير الأوقاف المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن هناك حملة تعقيم تجرى في جميع مساجد الجمهورية، للتأكد من وجود علامات التباعد في المساجد، موضحًا أنها ستتابع في صلاة العيد إجراءات التطبيق ومدى التزام المساجد بها، مشددًا على أن هناك ضوابط لتحقيق الأمان للمواطنين.

ضوابط صلاة عيد الأضحى 2021

وأضاف «حسن»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الاثنين، أن صلاة عيد الأضحى 2021 سوف تكون في المساجد الكبرى التي تُصلى فيها صلاة الجمعة، وغير مسموح بالصلاة في الساحات الخارجية، قائلا: «يجب أن ننزل من منازلنا متوضئين، لأن هناك غلق لجميع دورات المياه، ويجب ارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والتعاون مع القائمين على المساجد».

وتابع مساعد وزير الأوقاف المتحدث الرسمي باسم الوزارة: «لسنا في وقت عادي ولكننا في أزمة وهي جائحة فيروس كورونا، ولذلك فإن الصلاة في المساجد الكبرى يساعد على تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي، وغير مسموح بالصلاة في الساحات، ومن الممكن أن تصلي العيد في بيتك إذا كنت تخاف على نفسك، أو لا ترغب في عمل زحام أمام المساجد، وسوف تأخذ الثواب أيضا».

وضع مصليات السيدات

أما عن مصليات السيدات، فقال مساعد وزير الأوقاف المتحدث الرسمي باسم الوزارة: «سوف تٌفتح تحت إشراف واعظة، أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، وتطبق بها الإجراءات الاحترازية»، لافتا إلى أن مساحاتها تكون ضيقة ولا تحقق التباعد الاجتماعي، ولذلك تشترط الوزارة أن يكون بها واعظة.

وشدد على أنه يجب الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والمحافظة على أنفسهم، لكي يكون العيد فرحة، ويجب عدم اصطحاب الأطفال، وغير مسموح باصطحاب الأطعمة أو المشروبات»، موضحًا أن «هناك وعي وثقافة كبيرة لدى المواطنين، ونحن نراهن على هذا الوعي لدى المواطنين في الالتزام».