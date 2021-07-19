تعرف على أشهر أماكن صلاة العيد في محافظة الجيزة

يبحث كثير من المواطنين، عن أبرز أماكن صلاة العيد في محافظة الجيزة، والتي ستكون في الساعة الخامسة و32 دقيقة صباح غد الثلاثاء، في ظل تطبيق إجراءات احترازية مشددة من وزارة الأوقاف لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

أبرز أماكن صلاة العيد في محافظة الجيزة

مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

مسجد الاستقامة بالجيزة.

مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

مسجد أسد بن الفرات بالدقي.

مسجد نصر الدين بالهرم.

الأزهر يشرح .. كيف نؤدي صلاة العيد

وقبل قليل، أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فيديو تعريفيًا، حول كيفية أداء صلاه عيد الأضحى المبارك، حيث يبدأ وقت صلاة العيد بعد شروق الشَّمس بثلث ساعة.

وأكد المركز، أن صلاة العيد ركعتان، يبدأهما الإمام بتكبيرة الإحرام ثم يقول دعاء الاستفتاح وهو مُستحب، ثم يكبر سبع تكبيرات، ويُستَحب أن يجعل الإمام بين كل تكبيرة والتى تليها وقتًا يكفى لقول المأمومين وقوله: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر».

ثم يقرأ الفاتحة، وآيات من القرآن يُستحَب أن تكون آيات سورة الأعلى ، ثم يقوم للركعة الثانية ويُكبِّر خمسَ تكبيرات بعد تكبيرة القيام على صفة تكبير الركعة الأولى، ثم يقرأ الفاتحة، وآيات من القرآن، ويُستحبُّ للمسلم بعد أداء صلاة العيد أن يذبح أضحيته بنفسه أن كان قادرًا على الأضحية، أو يشهد ذبحها، وأن يأكل منها.

ووفقًا للضوابط المُعلنة من وزارة الأوقاف، سيتمّ فتح المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقه بعدها بـ10 دقائق، ولا يتمّ فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع التشديد على عدم السماح باصطحاب الأطفال.