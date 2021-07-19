3 قرارات مهمة يترقبها المصريون بعد إجازة عيد الأضحى

يترقب المصريون ثلاثة قرارات مهمة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، تتمثل في: تحديد أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائي للوقود، المرتقب أن تراجع الأسعار قبل نهاية الشهر الحالي، علاوة على بدء تسعير باقي الشركات الأجنبية لأسعار السجائر بعد إعلان تطبيق الزيادة لصالح التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى إعلان البنوك تفاصيل مبادرة التمويل العقاري.

ويأتي أول القرارات حول مبادرة التمويل العقاري، بعدما أعلن البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي عن بدء تطبيق مبادرة بمبلغ 100 مليار جنيه للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بتيسيرات غير مسبوقة بسعر عائد متناقص 3%، وأطول فترة سداد تصل لأول مرة إلى 30 عامًا، ومن المرتقب أن تعلن البنوك المشاركة في المبادرة الذي يصل عددها إلى نحو 22 بنكاً التفاصيل الكاملة لكل بنك على حدة.

بينما ثاني القرارات تتعلق بالسجائر، بعدما أعلنت الشركة الشرقية للدخان الأسعار الجديدة للأصناف المحلية بعد تطبيق المرحلة الثالثة لصالح التأمين الصحي الشامل، وبدأت وزارة المالية في 12 يوليو الجاري، تحصيل الزيادة المقررة على أسعار السجائر لصالح قانون التأمين الصحي الشامل، الذي جرى إقراره في يوليو 2018، الذي بموجبه يجرى تحصيل 25 قرشًا على كل علبة سجائر بجميع الأنواع من الشركات.

فيما تستهدف الوزارة زيادة الحصيلة الضريبية المقررة على قطاع السجائر والتبغ، بزيادة ما يقترب من 5 مليارات جنيه خلال العام المالي الجاري، حيث تسعى لجمع 79 مليار جنيه، مقارنة بمستهدف 74.8 مليار جنيه في موازنة العام المالي المنتهية الشهر الماضي.

ورفعت «إيسترن كومباني» أسعار بعض أنواع السجائر منذ يومين، وهي: «مونديال» بأنواعها أصبحت بـ21 جنيهًا بدلاً من 20 جنيهًا، و«سوبر» بـ20 جنيهًا بدلاً من 19، و«كليوباترا بوكس» بأنواعها بـ19 جنيهًا بدلًا من 18 جنيهًا، و«بوسطن/بلمونت» بـ19.50 جنيه بدلاً من 18.50 جنيه، و«كليوباترا سوفت كوين» بـ18 جنيهًا بدلاً من 17 جنيهًًا، و«كليوباترا كينج سايز» بـ17.50 جنيه بدلاً من 16.50 جنيه، و«مونديال سويتش مينتول وبلو بيري» بـ24 جنيهًا بدلًا من 23 جنيهًا، و«سجائر بوكس 10» بـ11 جنيهًا بدلًا من 10 جنيها.

وفي المقابل أكد تجار تجزئة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الإبقاء على أسعار أصناف عدد من السجائر دون أي زيادة، وهي: «إل إم» بأنواعها، «مارلبورو» بأنواعها، «ميريت» بأنواعها، «إل دي»، «كاميل»، «وينستون»، «روذمانز»، «بال مال»، «دانهيل»، «كِنت»، «لاكي ستريك»، وذلك بعد يومين من قيام الشركة الشرقية للدخان بزيادة أسعار السجائر التي تنتجها.

وحول آخر القرارات يترقب المصريون إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية، عن أسعار البنزين في مصر.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن لجنة التسعير التلقائي للوقود ستُحدد بعد إجازة عيد الأضحى المبارك أسعار البنزين في مصر إذ ستدرس الأوضاع الخاصة بالسوق العالمية للنفط، لتحديد أسعار البنزين في مصر، بجانب السولار والمازوت.