تعرف على المستندات المطلوبة للحصول على التمويل العقاري

منذ إعلان البنك المركزي عن شروط وتفاصيل مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، ومدة سداد للأقساط تصل لـ30 عام، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس الماضي، يبحث الكثيرين عن المستندات المطلوبة، التي يجب توفيها للانضمام للمبادرة.

وفي إطار الخدمات التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها على مدار اليوم، في مجال الخدمات الحكومية، نستعرض المستندات المطلوبة «الأولية»، التي تطلبها البنوك للموافقة على التمويل العقاري، وذلك في التقرير التالي:

المستندات المطلوبة للانضمام لمبادرة التمويل العقاري

وتضع البنوك عدد من المستندات التي يجب توافرها حتى تتم الموافقة على التمويل العقاري، وهي كالآتي:

صورة بطاقة الرقم القومي وبشرط أن تكون سارية.

مفردات مرتب بالداخل الصافي والحوافز للموظفين القطاع الخاص والعام.

بيان نفقة للمطلقات «من خلال حكم محكمة».

رخصة العقار، أو شهادة تثبت أن العقار تم التصالح عليه في حال كون العقار مخالف.

إيصالات مرافق حديثة للشقة المطلوب تمويلها.

خطاب من مالك الشقة يوضح السعر المطلوب ومرفق به جميع أوراق الملكية.

صورة من السجل العقارى للعقار أو الشقة أو الأرض المقام عليها العقار.

شهادة تثبت أن الوحدة لا يوجد عليها أي متأخرات أو أقساط أو سبق وتم الحصول على قرص تمويل عقارى من خلالها.

شروط الانضمام لمبادرة التمويل العقاري

وبحسب بيان المركزي فان هناك بعض الشروط الواجب توافرها في الراغبين في الحصول على شقة بنظام التمويل العقاري وهي:

- أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو العاملين بها.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية للمتقدم أو لزوجته أو الأولاد القصر أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- عدم استفادة العميل أو زوجته من مبادرات التمويل العقاري السابقة بالحصول على وحدة مدعمة.

- يلتزم المتزوج بدفع 20% مقدمة من إجمالي سعر الوحدة السكنية.

- يسدد أصحاب المعاشات نسبة 40% من سعر الشقة كمقدم.

- يمكن استفادة المعاشات أو المستفيدين منها، سواء الابنة أو الزوجة أو غيرها من المبادرة، وذك بشرط ألا يتجاوز عمرها 75 سنة عند سداد آخر قسط من ذلك القرض، وذلك مع تحويل المعاش الخاص بالمستفيد على الجهة الممولة.