«ادعولي».. بلقيس تتعرض لوعكة صحية

نشرت المطربة الإماراتية بلقيس، عبر تطبيق السناب شات صورة لها داخل إحدى المستشفيات وهي تتلقى المحاليل في زراعها، قائلة «وعكة صحية بسيطة، سامحوني ما قدرت أكمل سناب أمس، إن شاء الله شويات وارجع أكلمكم وادعولي».

وطمأنت بعدها بلقيس جمهورها عبر انستجرام قائلة: «تعرضت لوعكة صحية مفاجأة أمس، واضطريت لدخولي إلى المستشفى بسبب ميكروب في المعدة، والحمدلله حاليًا أحسن».

وتستعد المطربة بلقيس لتقديم حفل في مصر خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس المقبل بدار الأوبرا المصرية، ومن المنتظر أن تظهر بلقيس لجمهورها المصري بمصاحبة أوركسترا الفن بقيادة المايسترو أحمد طه على خشبة مسرح النافورة، في الساعة الثامنة مساءً الموافق يوم الخميس 12 أغسطس.

ومن المقرر، أن تقدم بلقيس برنامج غنائي يتضمن نخبة من أعمالها الخاصة التي قدمتها على مدار مشوارها الفني، خاصة آخر أغنياتها التى حققت نجاحًا كبيرًا فى سوق الأغنية العربية وهما «ممكن» و أغنية «انتهي»، حيث أن الأغنيتين تصدرتا محركات البحث على مواقع السوشيال ميديا.

و دخلت أغنية بلقيس الجديدة «انتهى» ضمن قائمة الأغنيات والكليبات الأكثر تداولا عبر العالم وجاءت فى المركز الحادي والعشرين.

و تعد هذه ليست المرة الأولى التي تدخل فيها أغنية بلقيس قائمة الأغنيات الأكثر تداولا عبر العالم، كما وتعتبر هذه الأغنية هي الثالثة من الألبوم الجديد بعد طرحها أغنيتي «حالة جديدة» و«خاف علي»، اللتين حققتا نسبة مشاهدة مرتفعة على اليوتيوب.