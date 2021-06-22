بلقيس تتصدر التريند العالمي في يوتيوب بكليب أغنية «انتهى»

دخلت أغنية الفنانة بلقيس الجديدة «انتهى» ضمن قائمة الأغنيات والكليبات الأكثر تداولا عبر العالم وجاءت فى المركز الحادي والعشرين.

تعد هذه ليست المرة الأولى التي تدخل فيها أغنية بلقيس قائمة الأغنيات الأكثر تداولا عبر العالم.

وتعتبر هذه الأغنية هي الثالثة من الألبوم الجديد بعد طرحها أغنيتي «حالة جديدة» و«خاف علي»، اللتين حققتا نسبة مشاهدة مرتفعة على اليوتيوب.

كلمات أغنية انتهي لبلقيس:

راح …مفروض أعاني من جراح …بالعكس أحس ب إرتياح !!!..:ليته مـن أوّل مـبتـعد !

فـوق …الـبال مـا صـدّق يـروق …مـا فـيني حتى ذرّه شوق !مو مثل ما كنت أعـتقد !

إنتهى …لا أحبّه ! لَ أكرهه …قـلبي مـعي لـهى !!وحبني بـدونه حيل …

ولو عليّ …ما يطري هم عليّ ! ..لو مافي غيره حـيّ !أرجـعله مستحيل

نفرض تركني بْلا سبب ..الحـب مو غصب !.مو كلّ من نبيه !نلقى السعاده فيه

من عـاف قلبي وما بغى !فــورياً إنـلغى !سـهاله ! ما عـليه !. .من دون كيف وليه !؟!

خيـر !لنّـي أحـبه شفته غيـر !مـا عـدّه بعـيوني أميـر !ما دامه ما عدني قصر !

لا !!!ع إنـسان ما توقف حياهأمّـا إنّـي أتهـاوى وراه !الأغلى مـنّه مــا قـدر

تعيش بلقيس حالة من السعادة بمناسبة حصول أغنيتها مع العراقي سيف نبيل «ممكن» في أقل من شهر على أكثر من 50 مليون مشاهدة على «اليوتيوب» وتحقيقها «تريند 1» في عدد من الدول العربية.