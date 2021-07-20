حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 20-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج القوس بالبرود الخارجي، فمهما كانت الضغوط فهو يبدو وكأنّه لا يبالي، رغم أنّه يتأذي داخليًا لكنه يرفض أن يعلم أحد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس 20-7-2021 على الصعيد المهني

عطارد في منزل العمل ويمدك باليقظة الذهنية وقد تحقق ربحًا من خلال ذلك.

حظك اليوم برج القوس 20-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك مما يجعلك تتحدث بثقة وتكسب الإعجاب وتتألق بكل السحر وتجذب إليك الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ماجدة الرومي ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.