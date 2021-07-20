حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 20-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب طموح ومن أبرز عيوبه الغموض، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب 20-7-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني قد يصيبك بالتشوش، وعليك أن تعتني بحساباتك وبمراجعة خطواتك.

حظك اليوم برج العقرب 20-7-2021 على الصعيد العاطفي

لا تتسرع اليوم في ردود أفعالك وكن لبقًا حفاظًا على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب سميرة أحمد، ويوافق تاريخ ميلادها 15 نوفمبر.