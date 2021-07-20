حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 20-7-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:28 ص | الثلاثاء 20 يوليو 2021
برج الميزان
مولود برج الميزان لا يهتم بكونه وحيدًا، ولكنّه يبذل كل شيء باستطاعته عندما يكون لديه شريك، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.
حظك اليوم برج الميزان 20-7-2021 على الصعيد المهني
رغم الضغوط.. تعيش اليوم حياة مهنية واجتماعية مليئة بالأحداث الإيجابية وتحافظ جيدا على صِلاتك.
حظك اليوم برج الميزان 20-7-2021 على الصعيد العاطفي
القمر في منزل العلاقات وفي الأفق لقاءات عاطفية ناجحة، وتكسب الإعجاب ببساطة.
ومن أبرز مشاهير برج الميزان رانيا فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.