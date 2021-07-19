عاجل.. إصابة 6 مواطنين بينهم 4 أطفال في حادث تصادم بمرسى مطروح

أصيب منذ قليل، 6 مواطنين بإصابات متفرقة بينهم 4 أطفال، إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بسيارة في الكيلو 5 طريق مطروح - الإسكندرية، وانتقلت الإسعاف إلى موقع الحادث، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدوانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

ونقلت الإسعاف فور وقوع الحادث جميع المصابين الستة إلى مستشفى مطروح العام، وهم:

- أسماء عبد القادر رمضان، 14 سنة، من سكان الكيلو 2 مصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

- سجدة عبد القادر رمضان، 2 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم،.

- بسنت عبد القادر رمضان، 12 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

- محمد عبد القادر رمضان، 6 سنوات، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم،.

- ورويه عبد القادر رمضان 4 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

- محمد منيسي محمد، 33 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمني، وجميع الحالات متوسطة، وجاري عمل الفحوصات.

وانتقلت مباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع الحادث بمدخل مدينة مرسى مطروح، وجاري الفحص ومعاينة الحادث للكشف عن أسباب وملابسات وقوعه.