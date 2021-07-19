حمادة هلال يطرح كليب أغنية «أم أحمد» عبر يوتيوب

طرح الفنان حمادة هلال، أحدث أغنياته المصورة على قناته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي بعنوان «أم أحمد».

قدّم حمادة هلال فى الكليب فكرة بسيطة فى إطار جو من الكوميديا، ساهمت في التخفيف من ضغوط الحياة، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك ورسم الفرحة من خلال مشاركة مجموعة من الشخصيات التي تعيش في الحياة ببساطة بالمجتمع الشعبي.

ألحان وتوزيع محمد قماح

أغنية «أم أحمد» من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد قماح، والكليب إخراج أحمد أشرف ومن توزيع شركة «ديجيتال ساوند».

وتقول كلمات الأغنية: «أم احمد فى البلكونة تشوفها تقول طفلة صغنونة بتزغرط ويا جاريتها للى قدروا يفرحونا أيمن سواق مقطورة و فرحته عايزة لها صوره كاتب فوق العربية يابلادى دائمًا منصورهمينا الحلاق سهران ويا صحابه فى الدكان كل يرقص كل يغنى كل الليله دى فرحان».

حمادة هلال ينفي الاقتباس من «أبو أحمد»

وكان الفنان حمادة هلال، قد نفى ما تردد على مدار الأيام القليلة الماضية، بأن «أم أحمد»، مُقتبسة من أغنية «أبو أحمد» لـ صولا، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة.

وأوضح هلال، لـ«الوطن»، أنه لم يقتبس الأغنية من أي أغنية قديمة، مؤكدًا أن الأغنية لديه منذ أكثر من عام ونصف العام، وكان من المقرر تقديمها لإعلان دعائي في ذلك الوقت، ولكن بسبب ظروف الشركة الخاصة بالإعلان تأجل العمل أكثر من اللازم، وعلى أثر ذلك خرجت بعض الكلمات والجمل من الأغنية واستهلكت منها كلمة «أحمد»، فما كان عليه إلا أن يسرع في طرح أغنيته بمفرده.

وأشار «هلال» إلى أن الأغنية، كان من المقرر العمل عليها منذ أكثر من عام، ضمن حملة إعلانية، ولكنه قرر طرحها حاليًا حتى لا تستهلك مفردات الكلمات كلها التي ستكون مفاجأة في الأغنية.