حمادة هلال يوضح حقيقة اقتباس أغنيته الجديدة «أم أحمد» من أغنية صولا

تساءل عدد كبير من المتابعين للفنان حمادة هلال عن حقيقة قيامه باقتباس اسم أغنيته الجديدة «أم أحمد»، التى انتهى من تصويرها منذ أيام، من أغنية صولا التى اشتهرت مؤخرا باسم «أبو أحمد».

حمادة هلال: أغنيتي أم أحمد امتلكها من عام ونصف والعام

أوضح «هلال» لـ «الوطن»، أنه لم يقتبس الأغنية من أي أغنية قديمة، مؤكدا أن الأغنية لديه منذ أكثر من عام ونصف العام، وكان من المقرر تقديمها لإعلان دعائي في ذلك الوقت، ولكن بسبب ظروف الشركة الخاصة بالإعلان تأجل العمل أكثر من اللازم، وعلى أثر ذلك خرجت بعض الكلمات والجمل من الأغنية واستهلكت منها كلمة «أحمد»، فما كان عليه إلا أن يسرع فى طرح أغنيته بمفرده.

الأغنية الجديدة، من كلمات أحمد مرزوق، ألحان محمد قماح، وإخراج أحمد أشرف الذي يتعاون معه للمرة الرابعة، منهم كليب أغنية «اشرب شاي».

وقال حمادة هلال في تصريحات لـ «الوطن»، إن الأغنية تعد من الأغاني الوطنية، واختيار اسم (أم أحمد) هو دلالة يصف فيها حال مصر، مؤكدًا أن الأغنية ستكون جامعة لكل مصر والمصريين.

وأشار «هلال» إلى أن الأغنية، كان من المقرر العمل عليها منذ أكثر من عام، ضمن حملة إعلانية، ولكنه قرر طرحها حاليًا حتى لا تستهلك مفردات الكلمات كلها التي ستكون مفاجأة في الأغنية.

وتقول كلمات الأغنية: «أم أحمد في البلكونة.. أقول طفلة صغنونة.. بتزغزط ويا جارتنا للي قدروا يفرحونا».

شارك حمادة هلال، خلال السباق الرمضاني بمسلسل «المداح»، وحقق نسب مشاهدة عالية، وأثنى الجميع على دوره.

مسلسل «المداح» من بطولة حمادة هلال، ونسرين طافش، وأحمد بدير، وخالد سرحان، ودنيا عبدالعزيز، وهادي خفاجة، وحنان سليمان، ومحمد عز، ومحسن منصور، وعبير فاروق، ومحمد الصاوي، وتامر شلتوت، وعدد آخر من الفنانين، والعمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.