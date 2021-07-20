توجيه الكرسي المتحرك بحركة العين.. مشروع تخرج طلبة بحاسبات عين شمس

صمم عدد من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، مشروعاً في إطار مادة مشروع التخرج، يتمثل في توجيه الكرسي المتحرك باستخدام حركة العين، ويعتمد على معالجة الإشارات والذكاء الاصطناعي، حيث يتم قراءة إشارات العين «EOG» بجهاز متخصص آمن تماماً، ثم يتم معالجتها وتصنيفها باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى الاتجاهات، اليمين واليسار أو أعلى أو أسفل أو فى المنتصف أو الرمش مرتين، ومن ثم يتم إرسال هذا الاتجاه الناتج للكرسي عن طريق مكونات إلكترونية ليتم تحريكه حسب رغبة مستخدمه.

وأضافت الكلية في بيان لها، أن الحركة تجاه اليمين أو اليسار تحرك الكرسى نفس الاتجاه، وبالنسبة للحركة للأعلى تعنى تحريك الكرسى للأمام، وحركة أسفل تعنى تحريكه للوراء، والرمش مرتين لإيقاف الكرسى مكانه، مؤكدة أن هذه الفكرة تساعد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة سواء من فقد أطرافه أو أصحاب الشلل النصفي أو الشلل الدماغي على الحركة بالكرسى دون مساعدة من أحد.

تم تنفيذ المشروع تحت إشراف الدكتورة منال محسن طنطاوي، أستاذ مساعد بقسم الحسابات العلمية، الدكتورة رضوى رضا، معيدة بقسم الحسابات العلمية، شارك في هذا المشروع الطلاب أحمد محمد عبدالحفيظ، أحمد أسامة محمد فتحي، بسنت إيهاب مصطفى، آية الله محمد التابعي، وأسماء علي الشيخ.