موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في سلطنة عمان.. قرار مفاجئ من السلطات

مع حلول عيد الأضحى المبارك، تتصدر مواعيد الصلاة في الدول العربية والإسلامية محركات البحث، ومنها موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في سلطنة عمان، حيث يحل العيد بالسلطنة وسط أجواء فيروس كورونا للعام الثاني على التوالي، كما هو الحال في كل الدول حيث حرمت الجائحة المسلمين من كثير من طقوس الأعياد خاصة التجمعات المعتادة في الأعياد.

موعد صلاة العيد 2021 في سلطنة عمان

أعلنت سلطات عمان، رسميا، أن موعد صلاة العيد 2021 في سلطنة عمان، سيكون الساعة 5:50 صباح غد الثلاثاء الموافق 20 يوليو وفقا للتوقيت المحلي.

وتتوافق سلطنة عمان بذلك مع كل الدول العربية والإسلامية، باستثناء المغرب الذي حدد بعد غد الأربعاء، موعدا لأول أيام عيد الأضحى المبارك.

فيروس كورونا يؤثر على موعد صلاة العيد 2021 في سلطنة عمان

وبشأن موعد صلاة العيد 2021 في سلطنة عمان، أخذت السلطنة موقفا مماثلا لمملكة المغرب وموريتانيا وتونس، حيث قررت اللجنة المكلفة بملف فيروس كورونا إلغاء صلاة عيد الأضحى، نظرا لارتفاع الإصابات بالفيروس خلال الفترة الماضية.

وبناء على ذلك القرار، فإن المواطنون سيؤدون صلاة عيد الأضحى 2021 في سلطنة عمان، في المنازل.

موعد صلاة العيد 2021 في سلطنة عمان وأماكن الصلاة

وقررت السلطات العمانية إلغاء صلاة عيد الأضحى 2021 في سلطنة عمان، في جميع الساحات والمساجد والأماكن العامة.

ويمكن أداء الصلاة في المنازل جماعة بين أفراد الأسرة الواحدة، وذلك في إطار مساعي الدولة للحفاظ على المواطنين من فيروس كورونا.

وقررت بذلك 4 دول عربية منع صلاة عيد الأضحى المبارك، بينما ذهبت 10 دول عربية إلى إقامتها لكن وفق تدابير احترازية معينة منها مصر.

وهناك دول عربية لم تعلن أي موقف بشأن ظروف إقامة صلاة العيد لديها مثل الصومال.