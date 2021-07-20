الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم من الاحتلال الإسرائيلي «فيديو»

ذكر وكالة الأنباء السورية الحكومية ليلة الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة السفيرة في ريف حلب الجنوبي، ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري قوله: «في حوالي الساعة 23:37 من مساء الاثنين قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي باتجاه جنوب شرقي حلب مستهدفاً بعض النقاط في منطقة السفيرة»، بحسب «سكاي نيوز».

ووصف التلفزيون السوري الهجوم بـ «العدوان إسرائيلي»، وقالت وكالة الأنباء السورية «سانا» بإن الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي في أجواء مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي، كما نشرت قناة «الإخبارية السورية» مشاهد وصورًا لتصدي الدفاعات الجوية السورية للأهداف الإسرائيلية، وخلال الفيديو المنشور تتصدى الدفاعات الجوية السورية لهدف في السماء ما يحدث انفجارا كبيرا يضئ ظلمة السماء.