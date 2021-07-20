حمادة هلال يحتفل بتصدر «أم أحمد» تريند «تويتر» بعد ساعات من طرحه

احتفل الفنان حمادة هلال، مع جمهوره عبر حسابه على «فيس بوك» بتصدر كليبه الجديد والذي يحمل عنوان «أم أحمد»، التريند على «تويتر»، بعد ساعات قليلة من طرحه قائلا «الحمدلله… أم أحمد».

أغنية «أم أحمد» من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد قماح، والكليب إخراج أحمد أشرف ومن توزيع شركة «ديجيتال ساوند».

وتقول كلمات الأغنية: «أم أحمد فى البلكونة.. تشوفها تقول طفلة صغنونة.. بتزغرط ويا جاريتها.. للى قدروا يفرحونا.. أيمن سواق مقطورة.. وفرحته عايزة لها صورة.. كاتب فوق العربية.. يابلادى دائمًا منصورة.. مينا الحلاق سهران.. ويا صحابه فى الدكان... كله يرقص كله يغنى كله الليلة دى فرحان».

وامتاز كليب «أم أحمد»، بالطابع الكوميدي الخفيف الذي اعتاد عليه المطرب حمادة هلال، بعد طرح كليب «اشرب شاي»، ودارت أحداث الكليب داخل الحارة الشعبية البسيطة.

حماده هلال يتصدر التريند في رمضان بـ «المداح»

وشارك حمادة هلال، خلال السباق الرمضاني بمسلسل «المداح»، وحقق نسب مشاهدة عالية، وأثنى الجميع على دوره الجديد والمختلف والذي لفت الانظار اليه خلال السباق الرمضاني الماضي.

مسلسل «المداح» من بطولة حمادة هلال، ونسرين طافش، وأحمد بدير، وخالد سرحان، ودنيا عبدالعزيز، وهادي خفاجة، وحنان سليمان، ومحمد عز، ومحسن منصور، وعبير فاروق، ومحمد الصاوي، وتامر شلتوت، وعدد آخر من الفنانين، والعمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.